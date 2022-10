Carnevale | «Roma-Napoli sarà uno spettacolo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Oggi fa il talent scout per l’Udinese. In passato Andreaè stato attaccante deldi Maradona e ha giocato anche nella. Domenica ciil derby del centro-Sud e lui ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento delle due squadre CHE GARA SARA’ – «Uno, si affronteranno due squadre in salute e ricche di qualità. Ilmi ha convinto di più: è solido in difesa, efficace in attacco e col morale alle stelle. Allamancherà Dybala, un’assenza pesante». SPALLETTI NON HA MAI VINTO CON MOURINHO – «Le premesse stavolta ci sono, gli azzurri ci hanno deliziato con vittorie di personalità in cui hanno mostrato un grande calcio. Queste partite, d’altronde, sono aperte a qualsiasi risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.