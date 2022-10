Cardito | bimbo ucciso di botte | ergastolo per mamma e patrigno

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo la condanna in primo grado, anche la Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’per Toni Essobti Badre, l’uomo che uccise diil piccolo Giuseppe, figlio della sua compagna, anel 2019. Come richiesto lo scorso 10 giugno dal sostituto procuratore di Napoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La Repubblica

Il bimbo di otto anni morto dopo essere stato preso a bastonate dal patrigno, il 27 gennaio 2019, a Cardito. La Corte d'Appello di Napoli ha condannato all'ergastolo Toni Essobti Badre, l'uomo che ha ucciso di botte il figlio della compagna e per il tentato omicidio della sorellina. Stessa condanna anche per la mamma di Giuseppe.