Carburanti - Aumentano i consumi di benzina | pesa il rincaro del metano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il fortedelper autotrazione, per effetto della guerra in Ucraina, si fa sentire suipetroliferi italiani, con un sensibile aumento per la. Stando ai dati diffusi dall'associazione Unem (l'ex Unione Petrolifera), idi prodotti derivati dal petrolio sono aumentati ad agosto di 5 milioni di tonnellate (+4,2%) e a settembre di 5,3 milioni (+4,4%). Rispetto ai livelli pre-pandemici, l'incremento è, rispettivamente, dello 0,3% e dell'1,2%. Diversi sono i fattori alla base di questi andamenti: le dinamiche della mobilità legate ai flussi turistici, il leggero miglioramento della produzione industriale e, nell'autotrazione, "gli effetti dello switch dei veicoli bifuel,, verso la, divenuta ...

Se col caro bollette e quello deisembra essersi trovata una soluzione ( qui vi abbiamo ... Latte, farina e pasta non fanno eccezione edi più del 20%. I rincari toccano anche ...... (1) / È noto che le emissioni dell'aviazione e le scie persistenti degli aereil'...mescolato a particelle di fuliggine e solfato provenienti dalle emissioni della combustione dei. ...Ieri è stata annunciata una ulteriore proroga del taglio dell’accisa ordinaria sul gasolio fino al 18 novembre. "Ma per il trasporto con autobus sono necessarie misure di più lungo periodo contro il c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...