Capitol Hill | Steve Bannon condannato a 4 mesi per oltraggio al Congresso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'accusa aveva chiesto duein più (oltre ad una multa più salata da 200 mila dollari), ossia la metà del massimo previsto.comunque resterà in libertà perché la pena è stata sospesa in ...

Leggi Anche Usa, Commissione 6 gennaio: 'Trump al centro del tentato golpe' - Il portavoce dell'ex presidente: 'Questo è un circo' Leggi Anche Trump: l'assalto aIl più grande movimento ...'Rispetto il giudice e la sentenza. Ora faremo un vigoroso processo di appello. Ho un ottimo team legale e ci saranno più aree di ricorso'. Steve Bannon, già stratega dell'ex presidente Donald Trump, ...Negli Stati Uniti un giudice federale ha condannato Steve Bannon, storico consigliere di Trump, a quattro mesi di reclusione per non essersi ...La commissione sul 6 gennaio ha formalmente inviato il mandato di comparizione. "Washington Post": tra i documenti portati via dall'ex ...