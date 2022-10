Canottieri Napoli | Achille Ventura non si ricandida | Dopo 7 anni e un sodalizio risanato | altri proseguano il lavoro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Lascioaverei conti del circolo, che per di più oggi risulta quasi interamente ristrutturato”. A due giorni dalle elezioni di domenica 23 ottobre che daranno un nuovo assetto dirigenziale aldel Molosiglio, rompe gli indugi il presidente dimissionario,, ufficializzando ciò che di fatto aveva lasciato intendere già da qualche giorno: “Non sono intenzionato a ripresentare una mia candidatura per la guida del circolo” ammette il 62enne imprenditore ed ex campione di motonautica, che ha deciso di interrompere il suo quarto mandato alla guida del Circolocon le dimissioni irrevocabili dall’incarico che gli era stato affidato lo scorso mese di giugno”. “Ho voluto fare capire – prosegue– ...

