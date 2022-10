Campania | De Luca | “Aspettiamo il nuovo Governo per un giusto riparto dei fondi per la salute”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “La responsabilità della guerra è chiaramente della Russia, ma oggi tentiamo l’apertura di un percorso di pace se non vogliamo arrivare un passo alla volta alla guerra nucleare e in ogni caso appesantire i costi economici e sociali insostenibili per famiglie e imprese in Italia”. Lo ha detto il governatore dellaVincenzo Dericordando la manifestazione per la pace “che si terrà tra una settimana, venerdì 28 in Piazza del Plebiscito a Napoli – ha detto nella sua diretta Facebook – sarà una grande manifestazione proposta dalla Regione per chiedere subito il cessate il fuoco, perché senza quello c’è la guerra che rischia di diventare atomica. Poniamo termine al sonno della ragione verso cui precipitiamo”. Alla manifestazione a Napoli per venerdì 28 ottobre per il cessate il fuoco in Ucraina “hanno aderito ...