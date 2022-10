Calendario 4^ giornata Superlega 2022 2023 volley | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilcompleto della 4^didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Lo spettacolo del massimo campionato italiano prosegue con sei nuove partite intra sabato 22 e domenica 23 ottobre. Negli anticipi del sabato andranno in scena le sfide Verona-Taranto prima e Siena-Piacenza. Domenica poi Trento ospiterà Cisterna, mentre Modena se la vedrà con Milano. Perugia poi scenderà sul campo di Padova e Civitanova farà visita a Monza. STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse instreaming suballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per ...

Per Giorgia Meloni quella di ieri dev'essere stata lapeggiore. Il nuovo audio di Berlusconi ha infiammato un incerto quadro politico con ...dal Quirinale per poter ufficializzare il...Il tour di Varesenews è a Varese centro: un giornalista, per tutta la, girerà per i luoghi più importanti del territorio fotografando e raccontando le storie ...( qui ilcon tutte ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...La lunga giornata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella termina poco prima delle 20, quando il Capo dello Stato congeda la delegazione ...