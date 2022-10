Calciomercato Milan – Si torna a tentare Ziyech | le ultime news

MilanLive.it

Il brasiliano ha conquistato la promozione con i brianzoli e ora è atteso dall'esordio in gare ufficiali nella San Siro rossonera per la sfida col. 'È difficile dire quello che proverò, non ...Il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma non è scontato. Questo non vuol dire che il talento di Massa non prolungherà di sicuro l'accordo in scadenza il 30 giugno 2024, ma la situazione ... Calciomercato Milan, rossoneri in pole: arriva a gennaio Il Milan ha avuto un incontro con un intermediario che si occupa di un attaccante che piace molto: ma ci sono anche altri nomi in ballo.Luciano Spalletti torna sul prato dell’Olimpico, stadio nel quale ha vissuto momenti importanti, per portare il Napoli all’undicesimo successo consecutivi tra campionato e Champions e soprattutto mant ...