Calcio estero | giocatore brasiliano chiama figlio Kevin De Bruyne

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lucas Coutinho, calciatore professionista, ha deciso dire suoin maniera molto particolare. Avendo come grandi passioni la musica ed il, il bambino ha preso il nome degli idoli MCDe. Come riportato da TNT Sports, il nome completo deldelè dunque diventato nel suo interoDeCoutinho Ferreira. Così la madre del piccolo, nato lo scorso 20 agosto: “All’inizio pensavo fosse una cosa molto strana. Poi pensandoci ho capito che in realtà era un qualcosa di unico e originale che nessun altro avrà e quindi mi sono convinta”. SportFace.

