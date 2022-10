Bundesliga 2022 2023 | Magonza a valanga | 5-0 al Colonia e terzo posto provvisorio

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Continua il grande inizio di stagione del, che nell’anticipo dell’undicesima giornata dellaha battuto con un eloquente 5-0 il. Un risultato che vale il sorpasso agli avversari in classifica ma soprattutto il, in un campionato più che mai “corto” ed equilibrato. Curiosamente si è trattato della prima vittoria casalinga per gli uomini di Svensson, che vantano il miglior ruolino di marcia di tutta lain trasferta. Stavolta la partita si è messa subito in discesa al 10?, con il rigore trasformato da Ingvartsen. Poi a rendere tutto ancora più semplice ci ha pensato Kilian, capace di rimediare due gialli in meno di mezz’ora lasciando così ilin ...