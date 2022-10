Bruxelles | la conferenza stampa di Draghi | «Sul dossier energia accolte tutte le proposte dell’Italia» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Abbiamo sempre detto che la risposta alla crisi deve essere europea. Dobbiamo preservare l’unità dei nostri Paesi, essenziale per imporre la massima pressione alla Russia». Questo il messaggio del premier Marioal suo ultimo Consiglio europeo a. Al termine del vertice, dove i 27 Paesi membri hanno raggiunto il tanto atteso accordo sull’ha sottolineato l’importanza di rimanere uniti di fronte alla crisi energetica. «Dobbiamo preservare il mercato unico, impedire il rischio di instabilità finanziaria – ha detto il premier uscente -. Una forte risposta europea è essenziale per l’Italia e per l’Europa». L’inquilino di Palazzo Chigi ha poi rivendicato l’importanza di continuare a credere nelle potenzialità dell’Unione Europea. «L’Ue è fondamentale – ha detto-. ...