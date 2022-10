Britaly | The Economist ci sfotte | ma stanno peggio di noi

... là dove vige il principio che in ogni collegio "winner takes it all ", in alcune zone le ... Titolo: " Welcome to". Il sottotesto è evidente: la politica britannica si è fatta talmente ...'Welcome to' è il titolo che il giornale britannico ha scelto per descrivere la crisi di governo che sta ... TI POTREBBE INTERESSARE Leggi AncheEconomist incorona Draghi: 'Italia Paese dell'...The Ukrainian government Twitter feed made its feelings over the leadership contest clear, as the world speculates on who might lead Britain next.Polemiche per l'ultima copertina di The Economist, il settimanale britannico che ha scelto di affiancare all'immagine di Liz Truss, gli stereotipi italiani dopo le sue dimissioni. Sulla cover del gior ...