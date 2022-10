Brasile | Lula in testa al ballottaggio mentre è guerra alla fake news

Di fattonon è riuscito ad essere eletto al primo turno, ma sulla sua vittoria al secondo innon c'è grande dubbio. L'ultima settimana di campagna elettorale sarà tesa a convincere gli ...Inè aumentata di oltre il 1600% la diffusione di notizie false nell'attuale campagna ... candidato alla rielezione, e l'ex presidente Luiz Inácioda Silva. "Tutti hanno osservato che (dopo ...Dynamic 1 Di fatto Lula non è riuscito ad essere eletto al primo turno, ma sulla sua vittoria al secondo in Brasile non c’è grande dubbio. L’ultima settimana di campagna elettorale sarà tesa a ...In Brasile è aumentata di oltre il 1600% la diffusione di notizie false nell'attuale campagna elettorale rispetto a quella delle elezioni comunali del 2020: lo riferisce il Tribunale superiore elettor ...