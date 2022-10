Agenzia ANSA

Solo due ore per rimuovere contenuti falsi, stop a propaganda due giorni prima del voto:, alcune delle misure volute dalla Corte ...Inè aumentata di oltre il 1600% la diffusione di notizie false nell'attuale campagna ...consentiranno di rimuovere più rapidamente dal web - in un massimo di due ore - canali e profili con... Brasile: fake news aumentate 1600% in campagna elettorale - America Latina (ANSA) - BRASILIA, 21 OTT - In Brasile è aumentata di oltre il 1600% la diffusione di notizie false nell'attuale campagna elettorale rispetto ...Tempi più rapidi per rimuovere le notizie false dalle reti sociali, da un massimo di 24 ad appena due ore, e poi totale interruzione della diffusione di contenuti elettorali ...