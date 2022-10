Boxe femminile | Irma Testa vince la battaglia con Walsh e arpiona la Finale agli Europei | caccia al secondo oro

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha sofferto contro la rognosa irlandese Michaela, ma è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a qualificarsi per ladegli2022 di. La 24enne campana si è imposta per split decision contro una delle sue grandi rivali tra i pesi piuma, soffrendo forse più del previsto contro un’avversaria che l’ha pressata con insistenza e non le ha mai lasciato un attimo di respiro. La ribattezzata Butterfly, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tornerà sul ring di Budva (Montenegro) domani sera per affrontare la bulgara Svetlana Staneva, che oggi ha regolato la greca Pavlina Papadatou con verdetto unanime. La nostra portacolori partirà con tutti i favori del pronostico e ha le carte in regola per andare adel ...