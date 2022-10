Botte al fratello disabile se stende male il bucato | l’appello | “Aiutatelo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Violenze su un uomo afflitto da problemi mentali da parte della sorella, anche se non riesce are il: è quanto ha documentato una tv locale a Casalnuovo, in provincia di Napoli e, malgrado le rimostranze di tutto il condominio e le denunce, l’ultima delle quali risalente proprio a ieri, la vittima non è ancora sotto tutela”. A denunciarlo, in una nota, è “La Battaglia di Andrea”, associazione di Afragola (Napoli) che si batte per i diritti delle persone diversamente abili. “È ormai da tempo che questa donna utilizza violenza nei confronti del– fa sapere uno dei condomini, che si è rivolto alla tv locale per rendere noto quanto accade in quell’abitazione – abbiamo denunciato più volte ma ad oggi la situazione non cambia, Massimo è ancora in casa con la sorella che continua a ...