Borsa | Asia segue calo Wall Street | Europa attesa in rosso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Borse die Pacifico in ribasso in scia amentre i rendimenti del Treasury si sono mantenuti ai livelli più alti dalla crisi finanziaria finanziaria globale e gli investitori valutano ...

Borse die Pacifico in ribasso in scia a Wall Street mentre i rendimenti del Treasury si sono mantenuti ai livelli più alti dalla crisi finanziaria finanziaria globale e gli investitori valutano i rischi ...Cosi' hanno commentato nel giorno della diffusione della trimestrale, di cui hanno sottolineato 'la solida performance, con tutte le aree geografiche in crescita, dall'- Pacifico all'America ...