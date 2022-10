Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare domanda - GUIDA

Il lavoratore casalingo, infatti risparmia di più evitando iche gli costerebbero 1000 ... Che otterrebbero una sorta dianti - crisi erogato dai loro capi. Ma, secondo quanto riporta l'...Anche il settore dell'arredamento, che ha vissuto anni positivi grazie ailegati alle ..., mutui, spese scolastiche, si registra tuttavia a livello nazionale una riduzione dei servizi ...Il bonus patente è una misura decisa dal governo di Mario Draghi per la formazione di nuovo personale che voglia lavorare come autista.Sciopero nazionale del trasporto aereo previsto per venerdì 21 ottobre. L'agitazione sarà dalle 00.01 alle 23.59 con le garanzie dei serivzi minimi previsti dalla legge. Contemporaneamente, all'aeropo ...