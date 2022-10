Bonus psicologo in scadenza | pochi giorni per fare domanda

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si avvicina laper il, il contributo fino a 600 euro per le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. C’è ancora tempo solo fino al 24 ottobre. Il rischio è che i fondi non siano sufficienti: su oltre 340mila le richieste (di queste ben il 60% riguarda under 30), potranno essere soddisfatte poco più di unasu dieci.il 24 ottobre 2022 C’è tempo fino al 24 ottobre 2022 per inoltrare le richieste sul sito dell’Inps, ma è importante farlo subito: le graduatorie saranno stilate in base all’ordine di arrivo della, per le ...

Sono oltre 23 mila le richieste all'Inps arrivate dalla Toscana per ricevere il, il contributo economico destinato alle sedute di psicoterapia. Ogni paziente, in base al proprio Isee, potrà ricevere fino a 600 euro. Il termine per presentare le domande è il ...... bando da oltre 40,5 milioni 20 Ottobre 2022 Iran, il presidente Giani incontra i BowLand: "Sostenere la lotta del popolo per i diritti" 20 Ottobre 2022 SALUTE -, oltre 23 mila ...Non solo bonus 150 euro, ma anche sconti e bonus bollette allargato: tutti i bonus rinnovati dal governo Bonus 150 euro, sconti per lo psicologo e la tv e bonus bollette. Sono alcuni delle agevolazion ...La presidente dell'Ordine regionale, Maria Antonietta Gulino: "Tante richieste dai giovani, è dimostrazione del disagio diffuso. In troppi però rimarranno tagliati ...