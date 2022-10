Bonus psicologo | c’è tempo fino al 24 ottobre | come fare domanda

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) –, restano ancora pochi giorni per. Il termine per presentarla scade infatti lunedì 24. La misura è stata pensata per fornire un aiuto nel sostenere le spese relative a percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Erogato dall’Inps a seguito di apposita, anche tramite procedura informatica, l’importo è variabile a seconda del proprio Isee e ha comunque un tetto massimo di 600 euro a persona. Il contributo, per il quale erano inizialmente stati stanziati 10 milioni di euro, ha riscontrato un notevole interesse tra i cittadini e il numero crescente di richieste ha portato a un incremento dei fondi per complessivi 25 milioni di euro, grazie alle maggiori risorse introdotte con il Decreto Aiuti bis in vigore dal 1 agosto ...

Si avvicina la scadenza per il, il contributo fino a 600 euro per le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le ...Sono oltre 23 mila le richieste all'Inps arrivate dalla Toscana per ricevere il, il contributo economico destinato alle sedute di psicoterapia. Ogni paziente, in base al proprio Isee, potrà ricevere fino a 600 euro. Il termine per presentare le domande è il ...La presidente regionale dell'Ordine, Maria Antonietta Gulino: “Tante richieste dai giovani dimostrano disagio diffuso. In troppi tagliati fuori” ...Non solo bonus 150 euro, ma anche sconti e bonus bollette allargato: tutti i bonus rinnovati dal governo Bonus 150 euro, sconti per lo psicologo e la tv e bonus bollette. Sono alcuni delle agevolazion ...