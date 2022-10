Bonus psicologico | ancora pochi giorni per fare richiesta | chi può ottenerlo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) C’è tempo fino al 24 ottobre per richiedere il, dopodiché non sarà più possibiledomanda. La misura di sostegno è stata introdotta dal governo per sostenere le spese di assistenza psicologica chi soffre di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica anche a causa della pandemia e della crisi economica.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La grande richiesta delin Puglia, con le domande che hanno superato la quota di 21mila, ha acceso i riflettori sui disagi e le fragilità psicologiche: nel capoluogo pugliese sono ...I dati recentemente diffusi dalla Commissione Europea per quel che concerne le richieste del 'psicologo' in Italia, sono piuttosto preoccupanti. Su 300.000 domande, oltre il 60%, pari a ...Non solo bonus 150 euro, ma anche sconti e bonus bollette allargato: tutti i bonus rinnovati dal governo Bonus 150 euro, sconti per lo psicologo e la tv e bonus bollette. Sono alcuni delle agevolazion ...Bonus psicologico: dal Comune un fondo da 110mila euro per sostenere i percorsi di psicoterapia per adolescenti e caregiver. L’importo massimo del contributo è di 1.200 euro, con un valore massimo per ...