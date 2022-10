Bonus 150 euro | ecco quando arriva a dicembre in busta paga

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sta per essere accreditato nellail150. Un’agevolazione rivolta, però, solo a destinatari che abbiano un requisito specifico: Uno stipendio non superiore a 1.538. Gli aventi diritto si staranno chiedendopotranno contare su questa indennità. Volendoci attenere al decreto Aiuti ter, l’annuncio prevedeva l’introduzione del“ina novembre”. La verità è che non necessariamente la somma verrà corrisposta in quella data. Ma allora? Intanto, prima di tutto, occorre tenere in considerazione quali sono le tempistiche nel corrispondere lo stipendio dell’azienda del quale il beneficiario è dipendente. Per questo motivo, per tanti beneficiari, la data fissata per vedersi ...

L'INPS ha pubblicato il modello di Dichiarazione sostitutiva che il dipendente deve rendere al datore di lavoro per poter accedere aleuro in busta paga con le competenze di novembre 2022, come previsto dal Dl Aiuti ter. Indiceeuro previa Dichiarazione Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (euro) ...Si completa il quadro per ileuro busta paga. Dopo i primi chiarimenti forniti dall'INPS nella Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 , arriva anche il modello ufficiale da consegnare in azienda per vedersi pagare il ...Bonus 150 euro per pensionati, invalidi civili e titolari di assegno sociale: identificata la data di pagamento, mercoledì 2 novembre.Bonus 200 euro ai dipendenti, ultima chiamata: l'INPS chiarisce in quali casi particolari era dovuta l'indennità e detta e regole per mettersi in regola.