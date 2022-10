(Di venerdì 21 ottobre 2022) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ha spiegato in una nota di volersi fortemente opporre a una eventuale nomina di Daniela...

Come denunciamo da tempo - conclude- a noi pare che quelli di cui lei stessa gode siano privilegi inaccettabili. Siamo pronti a opporci duramente".Angelo, sempre per il gruppo Verdi e Sinistra, vira sul clima e sulla transizione ecologica. È l'ultimo colpo dell'opposizione cheil Cav e Forza Italia ritrova l'unità perduta. Anche ... Bonelli contro Santanchè: “Non può fare la ministra del Turismo, è proprietaria del Twiga con Briatore…” Bonelli contro Santanchè: "È inaccettabile che al ministero del Turismo, e quindi del demanio marittimo, possa sedere chi ha interessi nel demanio marittimo, un settore che fattura tra i 7 e i 10 mili ...La Bonelli, casa editrice di Tex e Dylan Dog, per la prima volta produce un lungometraggio da un suo fumetto. E lo presenta in anteprima a Lucca Comics and ...