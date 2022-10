Bollettino Covid-19 oggi | venerdì 21 ottobre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con il-19 con gli aggiornamenti relativi alla giornata di212022. Nuova giornata di analisi e monitoraggio della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco i dati relativi alla giornata disi registrano 36.116 nuovi, 91, 42.549, 34.312 tamponi molecolari, 234 (-8) ricoverati in terapia intensiva, 7.076 (+51) ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 6.526 gli attualmente positivi in ...

Sky Tg24

Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute sull'andamento del- 19. Aumentano i ricoveri nei reparti da 10 a 11%, intensive stabili Il tasso di occupazione in terapia ...Ildella Regione Campania sulla pandemia- 19 , con gli aggiornamenti dei dati di venerdì 21 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Continua il lavoro di monitoraggio della ... Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 36.116 nuovi casi e 91 morti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il bollettino della Regione Campania sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti dei dati di venerdì 21 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore ...