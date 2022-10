Black Panther | Wakanda Forever | l' armatura di Ironheart svelata nel nuovo spot televisivo

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Una prima occhiata all'indossata daall'interno del sequel di, in arrivo nelle sale italiane il 9 novembre. Mancano ormai poche settimane all'arrivo nelle sale di, sequel del film Marvel con il compianto Chadwick Boseman. L'attore non avrà alcun recasting, ma un'altra persona erediterà il mantello di. Nel frattempo, ilpubblicato in rete ha fatto luce sull'di(Riri Williams), che sarà interpretata da Dominique Thorne. La giovane sembra dilettarsi con jet propulsori e pezzi metallici, ricordando le sequenze del primo ...