Bin Salman taglia la produzione di petrolio | gli Usa non hanno più strumenti di pressione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) di Roberto Iannuzzi * Un po’ come gli ultimi imperatori romani erano spesso costretti a scendere a patti umilianti con i vicini regni barbarici, i quali talvolta si ingerivano addirittura negli affari interni dell’impero, può capitare al presidente di un’America in crisi di dover incassare uno sgradevole rifiuto da parte di un paese satellite, il quale forse segretamente si augura che ciò possa favorire la sua sconfitta elettorale. E’ successo a inizio ottobre, quando Riyadh ha ignorato le richieste americane di nonre lapetrolifera. Alcuni mesi prima, a luglio, il presidente Biden si era recato a Gedda, in Arabia Saudita, per incontrare il principe ereditario e leader di fatto del regno, Mohammed bin(Mbs, come spesso viene designato in base alle sue iniziali), allo scopo di rinsaldare i rapporti un po’ ...