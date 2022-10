Bimbo ucciso di botte dal patrigno | ergastolo anche per la madre | Passiva davanti alle violenze

Ergastolo confermato per Toni Essobti Badre e Valentina Casa, rispettivamente patrigno e madre di Giuseppe, ila Cardito, in provincia di Napoli il 27 gennaio 2019. Lo ha deciso la corte d'appello. In primo grado la donna era stata condannata a sei anni, ed ora l'incremento di pena per non aver ...a Cardito, il patrigno choc in aula: 'Un raptus, mi si è spento il cervello' Il piccolo Giuseppe fu picchiato a morte, anche con un bastone, ma anche la sorellina fu picchiata con ...La Corte d'Assise di Appello di Napoli ha confermato la pena massima per Toni Essobti Badre e aggravato quella per Valentina Casa, la mamma del piccolo Giuseppe, deceduto nel gennaio del 2019 a Cardit ...La seconda Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo per Toni Essobti per l’omicidio di Giuseppe, 7 anni, figlio della sua compagna picchiato a morte con un bastone ...