Berrettini-McDonald domani in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale Atp Napoli 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Matteosfiderà Mackenzienelladell’Atp 250 di. Procede nel migliore dei modi il cammino del numero due d’Italia nell’evento partenopeo, con due ottime vittorie ai danni di Carballes Baena e Daniel. L’azzurro sembra trovarsi a suo agio sui campi in cemento all’aperto e soprattutto sta ricavando tanta energia dal caloroso pubblico di casa. Per accedere alla finale dovrà superare lo statunitense che sta esprimendo un buon livello di tennis in queste settimane italiane. C’è un precedente tra i due, datato 2019: nel torneo di Auckland il romano si impose con un netto 6-3 6-4. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 22 ottobre. Ancora non si conosce il ...