Benvenuto Presidente film con Claudio Bisio su Rai 3 | trama | finale | cast attori e location

!, film di Rai 3 diretto da Riccardo Milani! è una commedia esilarante del 2013 che andrà in onda a partire dalle 21,25 su Rai 3 oggi, 21 ottobre . La regia ...Film Stasera in TV di Oggi Venerdì 21 Ottobre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Transformers 2: La vendetta del caduto,!, John Rambo, Danny the Dog, Le ultime 24 ore, Un mondo perfetto, Obbligo o Verità, La nipote, Ruth & Alex - L'amore cerca casa, La soldatessa alle grandi manovre, Amore con ...Benvenuto Presidente! va in onda in prima serata su Rai 3. Tutto quello che c'è da sapere sul film: trama, cast e tutte le curiosità.Benvenuto Presidente: trama, cast e streaming del film con Claudio Bisio in onda stasera, venerdì 21 ottobre 2022, su Rai 3 ...