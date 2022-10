Beautiful anticipazioni 29 ottobre 2022 | Sheila rompe il patto con Jack

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 ottobre 2022)torna sabato 29con un triplo episodio durante il quale saràla protagonista assoluta, in quanto dopo aver fatto praticamente irruzione in casa di Steffy, per vedere il figlio e il nipotino, viene cacciata di casa proprio dalla Forrester che poi non le risparmia di certo al neo marito, accusandolo di aver tradito la sua fiducia. La Carter poi, fuori da quella casa, ha uno scontro con, che le chiede di mantenere la sua parola e lasciare per sempre la città. Se vi siete persi questa puntata, potete rivederla on demand sul sito Mediaset Infinity., quanto guadagna John McCook? Vediamo quello che percepisce l'attore che interpreta Eric Forrester ...