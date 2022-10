Bbc Perisian | “La scalatrice iraniana Elnaz Rekabi si trova agli arresti domiciliari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La, che aveva gareggiato in Corea del Sud senza indossare il velo, è stata messa. Citando una “fonte informata”, la Bbc Persian ha detto cheè stata messa sotto pressione per fare una “confessione forzata”, dopo il suo ritorno mercoledì dai Campionati asiatici di arrampicata sportiva a Seoul., 33 anni, aveva affermato che il foulard le era caduto “inavvertitamente”. “Le autorità hanno minacciato di sequestrare i beni della sua famiglia se non avesse rilasciato la dichiarazione”, ha detto la fonte alla Bbc Persian. Dopo che se ne erano perse le tracce per un paio di giorni al suo rientro in patria, l’atleta era stata accolta mercoledì scorso ...