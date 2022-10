Barcone di migranti in fiamme al largo di Lampedusa | muoiono due bambini Donna incinta in gravi condizioni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si sviluppa un incendio a bordo di uncarico didiretto ae duedi uno e due annibruciati. Una, gravemente ustionata, è in. La Capitaneria di porto che sta portando i 37 salvati verso molo Favarolo non ha certezza sulle dinamiche dell’incidente. E’ stata aperta un’inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l’incendio. In un primo momento si era diffusa la notizia dell’esplosione di una bombola, ma se fosse stata questa la causa, il barchino sarebbe colato a picco e le vittime sarebbero state molto più numerose. Verosimilmente – ma spetterà all’inchiesta chiarirlo – è andato a fuoco uno dei bidoni di benzina che era la scorta di carburante. L'articolo ...