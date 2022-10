Barcellona | Pablo Gavi sarà premiato come Golden Boy 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022)delè ilBoy. Il vincitore del premio istituito da Tuttosport, grazie all’idea del giornalista Massimo Franchi, per il miglior calciatore U21 protagonista in un club europeo è stato annunciato nella sala Basile dell’hotel Villa Igiea di Palermo. La cerimonia degli EuropeanBoy Awards si terrà il 7 novembre a Torino. Il luogo preciso sono le Officine Grandi Riparazioni.sale sul trono del ‘miglior giovane’ dopo il compagno in blaugrana Pedri e nell’albo d’oro segue Haaland, De Ligt, Mbappé, Sterling, Pogba, Isco, Messi, Aguero, Rooney e Fabregas. Ad assegnare ilBoy è una giuria di 50 giornalisti internazionali delle maggiori testate sportive. Questi hanno designato quale miglior giovane ...

