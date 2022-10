Bando endotermiche - Zipse BMW avverte | Le auto diventeranno solo per ricchi | è pericoloso

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Oliver, amministratore delegato della BMW e presidente dell'Acea, torna a lanciare allarmi suldellea pochi giorni dalle dichiarazioni tranchant di altri esponenti del settore. In particolare, il manager tedesco si è scagliato contro la decisione di fissare una data per il cosiddetto "phase-out" dei motori a combustione perché rischia di far scomparire i "veicoli economici" dal mercato e di trasformare le quattro ruote in un prodottoper pochi fortunati. "Non vogliamo che levengano portate via dai segmenti base. Politicamente è super", ha spiegatoin un'intervista concessa alla Reuters poco prima dell'annuncio di un nuovo investimento da 1,7 miliardi di dollari per la produzione di vetture elettriche a Spartanburg, ...