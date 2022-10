Banca Etruria | la Cassazione annulla condanne ex vertici

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lahato la sentenza, emessa dalla corte d’appello di Firenze il 13 febbraio 2020, che condannava gli exdiper ostacolo alla vigilanza: un anno e un mese di reclusione, pena sospesa, la condanna che era stata inflitta all’ex presidente Giuseppe Fornasari e all’ex dg Luca Bronchi. In Appello erano stati condannati l’ex presidente diGiuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi I giudici di secondo grado aveva ribaltato la decisione del tribunale di Arezzo che aveva assolto Fornasari e Bronchi e anche l’ex direttore centrale dellaDavide Canestri, confermando solo per quest’ultimo l’assoluzione. Laha disposto un processo d’appello bis per Bronchi e Fornasari. Gli ex ...

Da www.ansa.it LUCA BRONCHILa Cassazione ha annullato la sentenza, emessa dalla corte d'appello di Firenze il 13 febbraio 2020, che condannava gli ex vertici diper ostacolo alla vigilanza: un anno e un mese di reclusione, pena sospesa, la condanna ...Assolti in primo grado , condannati in appello e oggi sul primo filone del caso, quello relativo all'ostacolo all'organo di vigilanza, si espressa la Cassazione. La Suprema corte ha annullato la sentenza, emessa dalla corte d'appello di Firenze il 13 febbraio 2020, ...La Cassazione ha annullato la sentenza, emessa dalla corte d'appello di Firenze il 13 febbraio 2020, che condannava gli ex vertici di Banca Etruria per ostacolo alla vigilanza: un anno e un mese di re ...Centrodestra, dieci minuti di incontro con Mattarella. Meloni: “La coalizione ha chiesto al presidente di indicarmi premier. Avanti nel minor tempo possibile” Assolti in primo grado, condannati in app ...