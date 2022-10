Bambino di 5 anni precipita dalle scale e muore a scuola | assolta la maestra di sostegno

varesenews.it

...per molti giocatori delle sfide interessanti da vivere calandosi nei panni di unalla mercé ... I suoi primi due videogiochi, giunti a distanza di pochil'uno dall'altra, vengono ricordati ......del via libera da parte dell'Ema al vaccino di Pfizer e Moderna per i bimbi dai 6 mesi ai 5, ... Quindi anche unvaccinato potrebbe trasmetterla in casa " ha aggiunto, argomentando - ecco ... Brutta caduta in bicicletta. Soccorso un bambino di 9 anni a Besnate