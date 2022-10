Ballerino di Ballando con le stelle diventa papà | l’annuncio sui social FOTO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In queste ore è arrivata una splendida notizia nell’ambito dicon le. Unprofessionista del talent show del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, èto. L’uomo in questione è Samuel Peron, il quale ha dato il lieto annuncio attraverso un commento su Instagram. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.deldicon letoUn po’ di mesi fa, Samuel Peron aveva dato con grande gioia la notizia secondo cui la sua compagna fosse in dolce attesa. Quest’oggi, dunque, il piccolo Leonardo è finalmente venuto alla luce eè stato dato proprio dal. Sull’account Instagram di ...

Il maestro di danza dicon le stelle ha annunciato la bella notizia ai suoi follower su ... Lui poi è une non ero abituata a tutto quel contatto fisico. È stato faticoso per me all'...Iva Zanicchi chi è il concorrente Coppia con Samuel Peron,con le stelle/ Lite con Lucarelli Samuel Peron con Iva Zanicchi acon le stelle Gioia incontenibile anche per lo stesso ...Samuel Peron è diventato papà. La nascita del piccolo Leonardo, frutto dell’amore con Tania Bambaci, è avvenuta nel corso di queste ore. A renderlo noto è lo stesso Peron — che quest’anno vediamo al f ...Nuovo appuntamento con “Ballando con le stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico sabato 22 ottobre ale ...