Bagnaia dietro Crutchlow nelle seconde libere a Sepang

(Di venerdì 21 ottobre 2022)(MALESIA) (ITALPRESS) – Il britannico Cal(WithU Yamaha RNF MotoGP Team) chiude in testaFP2 della MotoGP al Gp di Malesia. Il pilota della Yamaha, sul circuito di, ha preceduto il leader della classifica mondiale, ‘Peccò(Ducati), finito a 900 millesimi. Terzo lo spagnolo Alex Marquez (Honda, +1.186). Quarto Jack Miller (Ducati, +1?843), quinto il francese Zarco (Prima Pramac Racing, +2?879), sesta l'Aprilia di Maverick Vinales (+3?643), settimo Morbidelli (Yamaha, +3?680), ottavo Mir (Suzuki, +4?039), nono Quartararo (Yamaha, +4?043) e decimo Luca Marini (Mooney, +4?115). Sessione caratterizzata da una eccessiva prudenza dei piloti che non hanno tirato al massimo complice la pista bagnata. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

al già citatoc'è Franco Morbidelli , in evidenza soprattutto nella prima metà di sessione, salvo non provare il time attack nel finale. Solo 14° e 15° le Ducati di Jack Miller e ...... solo undicesimoSEPANG (MALESIA) - Il sudafricano Brad Binder (Ktm) è il più veloce nelle prime libere di MotoGP disputate a Sepang. Sua la vetta con il tempo di 1'59"479. Subitolo ...SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Il britannico Cal Crutchlow (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) chiude in testa nelle FP2 della MotoGP al Gp di ...Con il terzo posto a Phillip Island, Bagnaia è salito in testa al Mondiale con 14 punti di vantaggio su Quartararo a due gare dalla fine. Pecco può ...