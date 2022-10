“Avevamo solo lui” Lutto per il vip e la moglie | il figlio muore a 26 anni | mistero sul decesso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tristen Nash è morto all’età di 26. “A nome di Kevin e Tamara Nash, devo purtroppo segnalare che il loroTristen Nash è morto tragicamente all’età di 26“, ha rivelato il giornalista di Fightful.com Sean Ross Sapp in una dichiarazione via Twitter giovedì 20 ottobre. Il giovane aveva recentemente iniziato a lavorare al nuovo podcast del papà Kevin e oggi è arrivata la tragica notizia della sua scomparsa. I genitori hanno chiesto a tutti i fan e gli amici di rispettare questo momento di grande dolore e di inviare preghiere per ricordare Tristen. Leggi anche: Cinema inper la morte dell’attore, Il suo personaggio resta nella storia Tristen Nash, morto a 26ildel wrestler Kevin Nash La notizia della morte del 26enne ha sconvolto il mondo ...

