Attilio Romita nuovo attacco contro il GF Vip | svela scene censurate e presunti “giochetti”

e George Ciupilan. Per Cristina è stata una diretta piuttosto complicata, poiché ha dovuto confrontarsi con Nikita Pelizon per l'ennesima volta. Nella scorsa puntata le due vippone si ...Cristina Quaranta è fuori dal Grande Fratello Vip 7 . L'ex di Non è la Rai era in nomination con Sofia Giaele De Donà,, Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis e George Ciupilan, ed è stata la meno votata dal pubblico a casa, che ha deciso così che doveva essere lei a lasciare il reality. "Mi spiace che ...Protagonista assoluto della decima puntata del Grande Fratello Vip è stato Marco Bellavia, che è tornato in studio a 20 giorni dal suo addio. Non sono mancate le polemiche e i litigi tra i vipponi e l ...I due VIP commentano quanto accaduto in puntata. Attilio chiede nuovamente scusa alla showgirl, mentre Patrizia prova a dargli dei consigli ...