Atalanta | Zapata e Musso recuperati Djimsiti possibile titolare contro la Lazio

Il ritorno di Musso ,e Hateboer aumenta le opzioni a disposizione, con Djimsiti che era già in panchina con il Sassuolo. Insomma, in questa partita (e si spera con Empoli, Napoli, Lecce e ...Gasperini ritrova Hateboer, assente per squalifica contro il Sassuolo. Panchina pere Musso, di rientro dai rispettivi infortuni. Sarri si presenta senza Immobile: spazio a ...di- Lazio,...L’Eco di Bergamo ha fatto il quadro della situazione in ottica Lazio Zapata e Musso potrebbero già andare in panchina contro la Lazio. Così scrive oggi L’Eco di Bergamo. Per entrambi la convocazione è ...La Dea, ancora imbattuta, si affida al Gewiss Stadium per battere i biancocelesti i quali si affidano al Sergente per sostituire il bomber infortunato ...