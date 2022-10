Assoinfluencer | tutto sul sindacato dedicato esclusivamente agli influencer

Normale che qualcuno pensasse di "regolarizzare" il, o quantomeno di salire sul carro dei ... Ma fatto sta che è in fase di lancio, la prima associazione italiana di categoria, ...... fisco, formazione, compensi, rappresentanza istituzionale èdemandato a normative ... Sotto il profilo della tutela sindacale poi risulta una sola associazione:. 'Quella dell'...Nasce la prima Associazione Sindacale per gli influencer, chiamata appunto Assoinfluencer e che si pone come obiettivo la tutela dei creato ...Al via la campagna di tesseramento di Assoinfluencer, la prima associazione italiana di categoria Nonostante lo scetticismo e il pregiudizio di chi ancora si chiede se sia o meno una professione, l'in ...