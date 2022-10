Assalto al Congresso Usa | mandato di comparizione per Trump per una testimonianza giurata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La commissione che indaga sull’al Capitol del 6 gennaio 2021 ha inviato formalmente oggi a Donaldundiper unaentro il 14 novembre e la consegna di documenti entro il 4 novembre. Se non lo rispetterà rischia il carcere come il suo ex stratega Steve Bannon, a meno che non lo dribbli invocando il quinto emendamento contro l’autoincriminazione. Ieri una corte federale di Washington aveva inflitto quattro mesi e 6.500 dollari di multa al 68enne ex capo della campagna elettorale del presidente e poi suo stratega della Casa Bianca, per oltraggio al. Reato contestato per essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell’indagine parlamentare sull’al Capitol del 6 gennaio ...