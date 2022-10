Assalto a Capitol Hill | Steve Bannon condannato a 4 mesi e 6 500 dollari per oltraggio al Congresso

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 68 anni ed ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, è statoa quattrodi carcere e 6.500di multa peralper essersi rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell’indagine sull’del 6 gennaio 2021. A deciderlo è una corte federale di Washington. L’ex stratega di Trump non andrà in prigione nell’immediato: il giudice Carl Nichols, che prima di emettere la sentenza ha sottolineato comenon abbia espresso rimorso – ha sospeso la pena in attesa del preannunciato appello. Da quando ha ricevuto il mandato di comparizione, l’ex stratega di Trump «ha perseguito una strategia in mala fede di sfida e ...

