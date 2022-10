Ascolti Tv Analisi 20 ottobre | Malinconico batte Signorini e Bellavia Talk e politica | Silvio B è un problema per Meloni | ma anche per Del Debbio Ascolto ‘non riconosciuto’ al 14 | 48%!

... sarebbe solo un problema di tempo, il TG1 accusa un calo diimportante e prima o poi il ... Indimenticabile invece, almeno per noi cronisti, l'dettagliatissima che nel 2010, in occasione ......di questi argomenti ci racconteranno stasera i Fratelli di Crozza Insieme al successo di(... l'pungente e l'inconfondibile satira sull'attualità politica e sociale del nostro Paese. ...Ascolti TV analisi 21 ottobre: Carlo Conti fa il botto e distacca Can Yaman e Francesca Chillemi. Effetto Meloni: record per Crozza e Zoro. E Gruber fa 8 e mezzo Su Rai1 “Tale e quale Show” guadagna d ...L’appuntamento con Audrey Fleurot mantiene il bacino di spettatori ma stavolta batte Canale5, che ha proposto “Il Divin Codino”.