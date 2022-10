Ascolti TV 20 ottobre 2022 | il GF VIP china il capo a Vincenzo Malinconico | bene Reazione a Catena

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Come sono andati glitv del 20? Nel pomeriggio la Rai ha stravolto un po' il palinsesto del primo canale per dare spazio alle vicende sul nuovo Governo italiano. E così a saltare è stato il programma di Matano, La vita in diretta.non è stato stoppato, per cui Marco Liorni ha portato avanti i giochi che ormai stanno per concludersi. Tra i vari successi della giornata riportiamo sia Il Paradiso delle Signore che la nuovissima serie tv italiana ambientata nella provincia di Salerno,. Sarà riuscita questa fiction a superare il GF VIP?Tv ieri 20debutta con successo su Rai 1 A movimentare la serata di ieri ...