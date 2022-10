Arrivano le Nike per cavalli | l’ultima folle trovata | fino a 1200 dollari per le sneakers equine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Jannacci cantava “el portava i scarp del tennis”. Ma non avrebbe mai immaginato che le potesse indossare un cavallo. Oltretutto ipiù bravi, quelli da premio nelle super corse. Parliamo di una serie di paia die New Balance che Marcus Floyd, un’artista delle calzature, ha messo in vendita anche aeuro. Il lancio pubblicitario, un po’ cavallo mozzato alla parete di Cattelan (Maurizio) e un po’ Chicco primi passi, mostra la zampetta del cavallo con già indosso uno scarpino. Sembra quasi ridicolo ricordarlo, ma un cavallo, che già subisce ogni tipo di tortura per rendere felici dei ricconi che puntano cifre stratosferiche su quanto prima gli scoppierà il cuore lungo la pista dell’ippodromo, un paio di scarpe, anzi due paia, le zampe sono quattro, non può nemmeno usarle. Stramazzerebbe per terra. Poveraccio. Con questa ...