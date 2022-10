Antonio Tajani | ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Nel 2018 è rieletta a Palazzo Madama, ricoprendo la carica di capogruppo dei senatori azzurri e affiancacome vicecoordinatrice nazionale del partito. Laureata con lode in ..."Venticinque anni di profondo impegno con l'Unione Europea e i suoi cittadini"., 68 anni, vicepresidente e co - fondatore di Forza Italia, riassume così, nel suo profilo Linkedin, la sua storia politica e professionale. Iniziata come ufficiale di complemento dell'...L’ex consigliere di Obama e Clinton «Alla prova dei fatti Meloni sarà coerente con le sue dichiarazioni di principio. Ma dovrà dimostrare di contare in Europa» ...Antonio Tajani, 68 anni, è il nuovo vicepremier e ministro degli Esteri del governo Meloni. Tra i fondatori di Forza Italia, a fine 2013 con Silvio Berlusconi, Tajani assume l'incarico ...