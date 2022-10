Antonio Medugno bannato per sempre su TikTok per un’accusa gravissima

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Giornata amara perche si è ritrovato con il profilochiuso per. L’accusa è fra le più gravi, seppur totalmente infondata e priva di ogni logica: violenza e abuso ai danni di sua sorella. “Il tuo account è stato bloccato definitivamente per aver violato più volte le linee guida della community“, il messaggio che ha trovatonon appena ha aperto. Immediato lo sfogo del creator: “Siete riusciti a farmi bloccare dopo anni e veramente non ho tanto da dire, ho avuto segnalazioni per i video con mia sorella. Vergogna!“. Poco dopo, via Stories, è entrato nei dettagli: “Sono schifato da tutto questo, alcuni l’hanno avuta vinta su alcuni miei video con mia sorella, sostenendo che siano video in cui io abuso di lei. Quando è un ...

