Ancona | anziana uccisa in casa a Senigallia | arrestato il marito

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una donna di 77 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione di, in provincia di. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto inc’era anche il, un 79enne, che è stato sentito alla presenza del magistrato. In base agli elementi raccolti l’uomo è statoper omicidio preterintenzionale e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte. Indagano i carabinieri della compagnia di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

